Pehme kõht ja lödi muskel – iga algaja isa tunnus?

Esimesed kaks kuud vastsündinu kõrval olid aga nii pöördelised, et trenn ei tulnud meeldegi. Häid põhjendusi gümnastikast hoiduda oli kerge leida, näiteks sündis Hõbe suvel ja siis on liikumist üle Eesti nii palju, et ka lapsevabas olukorras võiks spordivaim unarusse jääda. Kui sügisel taastus tavaline elu, ent esimest korda lapsega, sain õige pea aru, et mu võimlemised on võimeldud. Et Annika saaks hommikul rohkem puhata, proovisin ise Hõbega ärgata. Entusiastlikult panin Hõbe selili põrandale matile lalisema, samas kui ise mõni meeter eemal kätekõverdusi pumpasin ja hantliga vehkisin. Mõned korrad see justkui õnnestus, aga õige pea takerdus Hõbe nutujoru lohutamisse, kaka puhastamisse või muusse muresse. Rutiin oli segatud ja võimlemistuju rikutud.