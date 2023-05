Taavi Eilat: arvasin, et lapse saamine treenimist ei sega. Kuus kuud hiljem olid mul pehme kõht ja lödi muskel

Mis see ka ära ei ole – jätkata treeninguid beebi kõrvalt pole ju liiga konti­murdev, mõtlesin esiti. Seda enam, et mu ootused polnud suured: ma ei arvanud, et hakkan koos mõnekuuse lapsega käima jõusaalis või mänguväljaku kõrval õuetrenažööridel. Ma pole olümpiaatleet, vaid tagasihoidlik harrastussportlane!