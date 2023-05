Nutitelefon versus nutikas laps – kumb jääb peale?

Laste netikasutuse kontrollimiseks kasutab Liis kaht rakendust: Google Family Linki ja Find My Kidsi. „Esimesega reguleerin netiaega ja rakendusi, vajadusel lukustan telefoni või saadan helisignaali telefoni otsimiseks. Teine on rohkem selleks, et lapse asukohta jälgida, aga oleme kasutanud ka selleks, et kadunud telefoni väljaspool kodu otsida.“