Andrese vlogi | Tagasivaade Tenerifele ehk ummikute vältimine, liivatorm ja hinnad

Meie esimene issi-vlogija Andres on perega Tenerifelt juba tagasi Eestisse jõudnud. See ei tähenda aga seda, et ookeanilained täitsa selja taha jääma peaks. Oma viimases videos jagab Andres veel palju huvitavat, mis eelmistesse videotesse ei jõudnud.