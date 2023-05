Mu ema ei olnud murede nägu

Alati lasin ukse taga kella ja kui ema avama tuli, laulsin alati talle kunagi pühapäevakoolis õpitud emadepäeva laulu. See laul oli nagu mingi rituaal, mil toimus andekspalumine ja -andmine. Alati naersime ja nutsime samal ajal ning olime väga õnnelikud. Siis sõime seda tavalist kooki ja muidugi ütles ema alati, et kook on suurepärane.