Elu meremehe naisena. „Poole ajast olen justkui üksikema, aga kui mees on kodus, siis saan talle toetuda“

„Sõbrannad, kes on paar päeva pidanud lastega üksi olema, on mulle öelnud, et teavad, mida ma tunnen – ega ikka ei tea küll,“ ütleb Heleri, kelle abikaasa Martin on meremees. Ta on neli nädalat merel ja neli kodus. Ajal, kui mees on ära, tuleb Heleril suuresti üksi nende kahe lapsega hakkama saada.