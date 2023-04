100 küsimust, mida esitada lapsele, kes on harjunud kõigele „ma ei tea“ vastama

Vanemaid huvitab siiralt, kuidas nende lastel läheb ja mida nad päeva jooksul teinud on. Tihti on aga küsimused „kuidas sul koolis läks“ ja „kellega sa täna mängisid“ ainsad, mida nad lastele esitavad. Vastused jäävad enamasti lakooniliseks. Vanem lepib sellega, et järelikult laps ei taha rääkida ja argipäev läheb edasi. Nendest situatsioonidest ei sirgu edasi vestlused ja võimalus omavahelist sidet tugevdada, läheb luhta.