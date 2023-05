Ema ülesanne on anda lapsele juured ja tiivad. Eeldame, et emaks oleku meisterlikkus sünnib koos lapsega. Paraku alati see nii pole. Õnneks on meie seas suure südamega inimesi, kes võtavad, vahel ennast ohverdades, lapse elus tühja rolli enda kanda. Kes nad on?