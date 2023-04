KRISTIINA BLOGI | Õnnetus ei hüüa tulles. Jätsin lapse õue magama ja sain šoki nähes, et vanker on eemal ja kummuli

„Kuidas on võimalik, et mõnede vanemate väikelapsed või isegi beebid kukuvad voodist alla,“ mõtlesin ma kunagi kerge etteheitevarjundiga. Väga pikalt seda meie peres ei juhtunudki, aga kui esimest korda nii läks, sain ma aru küll, et see võib ette tulla ka siis, kui olla üldjuhul väga ettevaatlik ja maksimaalselt ettenägelik.