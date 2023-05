Kristi Saare kolumn | Kuidas toetada oma vanemaid rahaliselt ilma, et sellega kaasneks nendepoolne piinlikkustunne?

Siiski tuleks alustuseks selgeks teha, milline on vanemate olukord: kas neil on sääste, kas pensionivaraga on kõik korras, kas peaks tundma muret laenukohustuste pärast. Alati on parem olla teadlik kui hiljem üllatuda, et vanemad on jäämas hätta kodu ülalpidamisega. Või on oht, et tähtsaid kulutusi enda ja oma tervise heaks ei tehta, sest palk või pension ei luba seda.