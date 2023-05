Kristi Saare: kuidas toetada oma vanemaid rahaliselt ilma, et sellega kaasneks nendepoolne piinlikkustunne?

Eestis on rahatarkuse tase nii kiiresti arenenud, et vahe eri põlvkondade säästudes on päris suur. Tihti kirjutavad mulle 30ndates ja 40ndates inimesed, kes tunnevad, et neil on elus läinud hästi ja nad tahaksid toetada oma vanemaid. Aga kuidas?