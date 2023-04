KUULA SAADET | Telia „Suurima julguse“ podcast: millist nutielu teismelised täpselt elavad?

Saates oli külas Catlyn Kirna, kes koolitab lapsi ja noori internetis turvaliselt toimetamises. Kui teadlikud on noored ise nutimaailmas peituvatest ohtudest? „Ma ütleksin, et kõige suurem probleem ei ole teismelised, vaid vanemad ja õpetajad, kes ei adu tihti milles probleemid on. Väga tihti kuuleb noortel, et neil ei olegi kellelegi rääkida seda, sest nad ei saa nagunii aru, mis toimub,“ ütles Catlyn Kirna ja lisas, et tema töö väga oluline osa on ka täiskasvanute ehk õpetajate ja laste koolitamisel.

Ta rõhutab, et esimese asi noortega kohtumisel on mitte nende õpetamine, vaid nende ärakuulamine. „Esimese asjana küsingi, et rääkige mulle, mis te internetis näete. Mis on imelikud või ebameeldivad asjad, mdia te internetis näete? Väga palju soovitusi on kahjus suunatud noorte pihta ehk neid ülevalt alla õpetades. Mina uurin, mis mured neil on ja üritame koos lahenduse leida.“

Kirna ütleb, et noorte puhul on oluline rääkida vanuselistest eripäradest, kuidas tulla toime olukorras, kus ootused on neile hästi kõrged, kuid samas varitseb palju ohte.