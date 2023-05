Kambakas koduseinte vahel. Miks nad minuga ei mängi?

„Küll on tore, kui on nii palju lapsi, siis nad ju mängivad koos ja hoiavad üksteist tegevuses,“ on mulle öeldud sadu kordi. Enamasti noogutan kiiresti ja viin teema mujale. Häda on selles, et pea­asjalikult hoitakse tegevuses mind. Alati on vaja ju kedagi lohutada või kellelegi loengut pidada.