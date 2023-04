Lihtne ja kiire TikToki nipp, mis on tehtav kõigile! Muuda beebile väikeseks jäänud bodid millekski kasulikuks

Nagu videost näha, lõikab ema bodi alumise otsa lihtsalt ära ja selgub, et see muutub seeläbi suurepäraseks ilalapiks! Kui oled ka õmblusmasinaga sõber, siis võid mõistagi ka ääred ära õmmelda ning kui bodi jäi väikseks vaid pikkuse mõttes, siis teha ka nüüd pluusiks saanud osa ääred korda. Nii on ühest pitsitavast bodist saanud äkitselt ilalapp ja T-särk. Kas pole mitte hea taaskasutus? Ja ilalappe kulub beebiga, eriti sellisega, kes palju ilastama kipub, küllaga...

Tihti on nii, et just kõige lihtsamad asjad on need, mille peale me ise tulla ei oska. Nii on ka see nipp internetis saanud väga populaarseks ja paljud emad sellest vaimustuses.