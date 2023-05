MAKSUD | Videoõps aitab ühiskonnaõpetust õppida ja seletab maksude olemust ning vajalikkust

Videoõpsi õppevideo selgitab, mis maksud on, kuidas need ajalooliselt tekkisid, miks neid vaja on ning kuidas inimene ise kahju saab, kui makse ei maksa. Video on mõeldud gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse kursuse „Majandus ja maailmapoliitika“ juurde, aga sobib ka III kooliastmes kasutamiseks.