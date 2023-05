Peatoimetaja veerg | Emadus on andestamise kunst

Kui ma pean vastama, mis on emadus, siis see on vastastikuse andestamise kunst. Emale andestatakse ja ema andestab alati. Nad võivad meid mudelautodega visata, meile kõige suuremas vihahoos „paha emme!“ hõigata, võivad meie reeglitest üle astuda või hingepõhjani solvudes ukse pauguga me silme ees kinni lüüa. Meie võime neid nutiajast ilma jätta, raske päeva õhtul midagi mõtlematult käratada või kogemata sõitvast autost maha jätta... hommikuks on see kõik ununenud. Ja isegi kui oleme neile solvunult lubanud, et enam iial nendega koos koolitükke ei tee, siis tegelikult teeme ikkagi.