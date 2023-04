9 põhjust, miks beebi kõhuli panemine on vajalik

Värskete emade sage küsimus on, millal ja kauaks võib imikut kõhuli panna. „Kõhuli võib last asetada kohe, kui beebi naba on paranenud,“ julgustab Kukk. Esialgu on lapse lihased nõrgad, seega soovitab ta last panna kõhuli asendisse oma rinnale.