VIDEO | Mees, kes ei talu beebi nutmist, korraldab lennukis stseeni, mis päädib politseiga

Videos, mida me sõna-sõnalt siin edasi ei anna, kuna suure osa sellest moodustab vandumine, karjub mees iroonilisel kombel, et….ta ei karju. Reisija soovis lihtsalt mugavat lendu ega saa magada. Kui tal palutakse maha rahuneda ja vaiksemalt võtta, küsib reisija vaid vihaselt, kas nad tahavad, et ta päriselt karjuma hakkaks. On näha, et kõik ümberkaudsed reisijad on mehe närvilisusest väsinud.

Kuigi lennumeeskond näitab mehega suhtlemisel üles erakordset kannatust, ei nõustu too siiski rahunema. Järjekordse palve peale rahuneda ja vaiksemalt rääkida, räuskab mees vastu uurides, kas keegi saaks hoopis beebi vaiksemaks muuta.

„Te ju karjute,“ toob üks meeskonnaliikmetest välja.

„Ja see laps karjub ka. Kas see ema maksis rohkem, et nad karjuda saaksid või,“ vastab mees.

Lennukist politseijaoskonda

Lennul, mis maandus Orlandos, kus on ka Disneyland, ei tulnud vihasele lennureisijale vastu mitte Miki Hiir, vaid hoopiski politsei. Ka lennufirma avaldas hiljem tänu oma töötajatele öeldes, et tunnevad uhkust selle üle, kuidas nad äärmiselt stressirikkas situatsioonis suutsid jääda professionaalseteks. Samuti vabandas lennufirma reisijate ees, kes pidid ebameeldivat situatsiooni pealt nägema.

Tagasiside videole, mida on praeguseks vaadatud üle 320 000 korra, on suuresti vihase mehe käitumise osas mõistmatu.



„Kas keegi teda sisse mähkida on proovinud? Talle kuluks rahustamine ära…“



„Mida ta tahtis, et ette võetaks? Kas ta eeldas, et meeskond võtab beebi ja viskab tolle lennukiuksest välja või,“ on mõned kommenteerijad segaduses selle osas, mida mees saavutada tahtis. Nagu enamik inimesi teab, siis vahepeal ongi beebid lohutamatud.

„Mida ta arvab, et selle lapse vanemad tundsid? Üleüldse on lapsed osa elust ja me kõik oleme kunagi nutvad beebid olnud!“

Muidugi pole kõik ühel nõul. Leidub ka neid, kes mehe käitumist heaks kiidavad.

„Keegi andke sellele mehele medal. Ma tunnen täpselt sama moodi, kui lennukis mõnda nutvat beebit kuulen!“



„Lastetu inimesena saan ma temast täielikult aru.“