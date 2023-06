Armastuskiri pojale. Kirja pandud enne su sündi

Räägin sulle hetkel meie elus toimuvast. Räägin sulle sinust, maailmast, plaanidest. Vahepeal sa reageerid, vahepeal lihtsalt kuulad, vahepeal magad nagu nott. On näha, et sa kasvad mühinal ja ruumi jääb sul seal kõhus üha vähemaks, olgugi et su emme kõhuke aina paisub ja paisub.