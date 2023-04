Autismiga ema: diagnoos ei tee teie lastest „erilisi“, kellel on õigus teisi lapsi kolkida!

Autismispektris olevatele lastele on suur kollektiiv ja see lärm, lõhnad, valgus jne ülitundlikkuse tõttu väga raske taluda. Kas te kujutate ette, kui te peaks iga päev viibima kaheksa ja rohkem tundi rock-kontserdil?

Need lapsed on sunnitud enda jaoks täiesti jubedasse ebaloomulikku keskkonda. Ja siis tulevad nende vanemad, kelle arvates on nende lapsed nii erilised, et kõik teised peavad ära taluma nende laste stressist tekkivad tagajärjed. Kas te ise aru ei saa, et teie laps vajab abi? Tal on seal paha olla! Selle „õigusega õppida tavaklassis“ pole sellel lapsel midagi pihta hakata