Kuidas oma emale armastust näidata, kui sõnadest ei piisa? | 5 ideed

Emadepäev on tulemas. Ema on väga eriline inimene, kes väärib kõige soojemat TÄNU. Douglase ilumaailmast leiate kõige laiema valiku kingitusi, millega oma emale rõõmu pakkuda.

Lõhnaõlile graveerimine. 02.05.–14.05.2023. e-pood Douglas.ee pakub tasuta graveerimist lõhnapudelile nime või lühikese tervituse näol. See on suurepärane idee isikupäraseks kingituseks – see lõhnapudel meenutab alati kinkijat!

49,99 EUR (tavahind: 87 EUR) Giorgio Armani My Way EDP, 30 ml, naiselik ja kevadine lillelõhn.

Flora tee pakub nii maitseelamusi kui silmailu

Flora Tea lilletee on käsitsi seotud kuivatatud rohelise tee õitest teepallikesed / südamed, mis avavad oma õied kui asetada need kuuma vette. Tulemuseks on kunstiline ja lummav vaatemäng koos imelise maitsega. Tänu sellele, et Flora Tea teed on pakitud vaakum - ja foolium kotikestesse on maitse alati puhas, värske, meeldiv ja aromaatne.