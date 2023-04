Tahad, et su lapsest ei kasvaks nartsissist? 6 nõuannet, et temast saaks teistega arvestav inimene

Psühholoogid on arvamusel, et nartsissistlike kalduvustega inimesi on aina rohkem. Kuigi osa nendes kalduvustes on kinni inimese enda loomuses, on neid omadusi võimalik ka kasvatusviisidega rõhutada. Enamasti juhtub see pahaaimamatult. Tahab ju iga vanem oma lapsele ikkagi head. Aga kui sa tahad, et su lapsel oleks tulevikus kergem ja ta suudaks luua täisväärtuslikke suhteid, on mõned asjad, mida tasub tähele panna.