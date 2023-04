KUULA | Pere ja Kodu podcast: kas meie esivanemad olid tõelised looduskaitsjad? Vabaõhumuuseumi seekordne suveprogramm annab selgitusi

Näiteks saab näha, kuidas vanasti kõik riided lõpuni ära kasutati, sest inimesed ei saanud just tihti endale uusi rõivaid lubada, igapäevasest ostlemisest rääkimata. Vanast põlleriidest saab meisterdada kaltsunuku, saagida kahemehesaega ning mängida taimetoidumängu, et õppida tundma köögivilju.

„Me püüame luua oma muuseumis hästi perekeskset tunnet, et kõigil oleks lõbus ja vaba olla. Nii ei pea lapsevanemad häbenema seda, kui lapsed on lapsed ja käituvad ka nõnda – tehes kõvemat häält, joostes ringi, mängides jne. Vabaõhumuuseumis saab veeta ju terve päeva. Kõrvuti taludes toimuvate tegevustega saab oma aega veeta ka lihtsalt ühes armsas muinasaegses külas, mis asub metsa sees ja mere ääres. Meil saab kogeda ka asju, mida mujal naljalt ei leia: sõita hobuvankriga, kiikuda külakiigega, näha ka taluloomi – meil on kitsed, lambad, kanad, haned. Tegevust on kõigile ja küllaga,“ lisab Ingi.