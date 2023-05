Puugihooaeg on alanud! Kui tahad puuki ohutult lapselt eemaldada, väldi sotsiaalmeedias ringlevaid soovitusi

Mõistagi ei too kohe iga puugihammustus kaasa haigust, ent need, mis toovad, võivad olla väga kurbade tagajärgedega. Kõige levinumad puugihaigused on puukentsefaliit ja borrelioos. Neist esimese vastu on ka vaktsiin, mille tegemist tuleks tihedalt õues viibides kindlasti kaaluda. Puukentsefaliit võib nimelt tekitada jäädavaid häireid närvisüsteemis ja olla raskemal juhul ka eluohtlik.