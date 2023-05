Oled rase ja kõik toidud on äkitselt kummalise maitsega? Sellele on lihtne seletus

Mis on düsgeesia? Lihtsalt öeldes on tegu muutunud maitsemeelega. Ka toit, mida varem armastasid, maitseb ühtäkki veidralt. Näiteks kibedalt või hapult. Düsgeesia võib laieneda kõikidele toiduainetele ja vedelikele või hõlmata ainult kindlat toitainegruppi - reegleid ei ole. Kõige sagedasem on selline muutus maitsemeeltes raseduse esimesel trimestril, mis muudab selle aja koos hommikuse iiveldusega eriti piinarikkaks.