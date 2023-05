Selles Lõuna-Eesti teemapargis saad nautida suitsusauna mõnusid ja kauneid kontserte | Tule koos pere või sõpradega!

Mis need pokud üldse on?

Pokud on õige väikesed ja tagasihoidlikud tegelased, keda vilunud silm kõikjal looduses mägrata oskab. Laiemalt tuntuks said nad aga pärast seda, kui armastatud lastekirjanik ja kunstnik Edgar Valter nende elust ja tegemistest kirjutama hakkas.

Muinasjutulised pokud võivad esilagu küll tunduda kui kõige tavalisemad mättad kõrge rohu sees, kuid tegelikult on nende elud täis seiklusi ja kõiksugu lõbusaid juhtumisi. Igaüks, kes pokude loodulähedase eluviisiga lähemalt tutvust tahab teha, peaks seadma sammud Pokumaa poole, sest just see on koht, kus neid kõige tihedamini kohata võib.

Musikaalne suvi Pokumaal Sel aastal tasub Pokumaa külastust juba varakult plaanima hakata, sest kui külastad Pokumaad õigel ajal, saad seiklusterohke päeva lõpetada mõne mõnusa kontserdiga. Näiteks saab suvel Pokumaale kuulama tulla Marko Matvere juubelituuri kontserti, kus teevad kaasa ka Jassi Zahharov ja Valter Soosalu, või nautida Jaan Tätte mahedaid palasid. Ka Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane astuvad suvel Pokumaal üles. Tutvu Pokumaa sündmuste kalendriga lähemalt siin.

Pokumaal saad loodusega sõbraks

Pokude eluviis ja maailm on tihedalt seotud looduse ja keskkonnaga. Loodus on osa neist ja nemad osa loodusest ning selles osas on meil kõigil neilt kindlasti palju õppida. Ja nemad on väga lahked meid õpetama.

Sel suvel saab Pokumaale kuulama tulla Jaan Tätte, Marko Matvere ja Lauri Saatpalu kontserte.

Pokumaal on kolm tähelepanuväärset tegevuspaika, kus pokude eluga lähemalt tutvust saab teha: Pokukoda, Padasoomäe koos vanade taluhoonetega ning Hauka talukoht. Avastamist on Pokumaal nii suurtele kui ka väikestele ja tegemist jätkub terveks päevaks.

Pokukojas on näiteks võimalik lähemalt tutvuda Edgar Valteri loominguga – näha „Pokuraamatu“ originaalillustratsioone, kunstniku õlimaalide mõningast kogu, tema loodud lasteraamatute tegelasi nukkudena ja mitmeid näitusi. Igaühel on võimalus ise pokuks kehastuda. Ka koda ise on omamoodi vaatamisväärsus, sest sellist paika juba naljalt mujalt ei leia.