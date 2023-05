Veel üks kruus või lillekimp? Isad, lugege tähelepanelikult: 10 ema ütlevad ausalt, mida nad päriselt emadepäevaks soovivad

Emaks olemine on minu lemmikroll, mis lisaks lõputule rõõmule ja piiritule uhkusetundele, on samal ajal ka kõige tänamatum töö, millel puudub alguse ja lõpu kellaaeg. Hea kui vahel lõunapausilegi lubatakse. Uurisime meie lugejatelt, mida nad tegelikult oma kaasadelt emadepäevaks ootavad, et me emadena ikka terve aasta läbi end hinnatuna ja tunnustatuna sellel tähtsal ametipostil tunneksime. Vastused on lihtsamad, kui võiksid arvata.