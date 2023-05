KRISTIINA BLOGI | Kui mu tütrel olid jalas helerohelised püksid, peeti teda poisiks. Kas ainult roosa on tüdrukute värv?

Kui esmakordselt lapseootele jäin, võtsin vastu kõik sõprade-sugulaste pakutud beebiriided ja seega toodi mulle kottide viisi sipukaid, bodisid, särke, sokikesi ja muud säärast. Toojad olid nii poiste kui tüdrukute emad ja nii jõudis meie koju peale roosade ja valgete hilpude ka rohelisi, halle, pruune ning siniseid riideid. Hallid ja sinised toonid on muuseas mu enda lemmikvärvid riietuses, seega ei leidnud ma midagi imelikku selles, kui oma tütart „poiste riietesse“ panin. Siis ma muidugi ei teadnud veel, et need on poiste riided.