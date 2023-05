Koguperelavastuse „Lotte ja kadunud jõuluvana“ korraldajad alustasid koostööd Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga

„Oleme siiralt õnnelikud, kui lisaks sellele, et toome lavastusega rõõmu tuhandetele lastele, kes etendust vaatama tulevad, saame ulatada abikäe ka nendele lastele, kes on raske haiguse tõttu sunnitud haiglas viibima ning oma tervise eest võitlema,“ lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald. „Praegune heategevusprojekt on meie jaoks ka teatava järjepidevuse taastamine – koostöö Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga ulatub tegelikult juba 27 aasta taha, kui toimusid esimesed Eesti Päevalehe korraldatud heategevuskontserdid. Toona oli kontsertide üheks korraldajaks Eesti Päevalehe turundusdirektor Evelin Ilves, kes nüüdseks on juba 16 aastat olnud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi patroon.“

Nagu igas varasemas Lotte raamatus, filmis ja etenduses, tehakse ka seekordses lavastuses suuremaid ja väiksemaid heategusid. „Lastehaigla ja kõik, mis toimub selle ümber, on äärmiselt tõsiseltvõetav. Seetõttu soovin anda oma panuse, et väikesi abivajajaid toetada,“ lausus lavastuse autor Janno Põldma. „Loodan et Leiutajateküla tegelased on tänapäeva lastele, aga ka täiskasvanutele eeskujuks ning panevad inimesi mõtlema, kuidas olla teiste vastu abivalmis ja märgata neid, kellel on parasjagu raske.“

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Krameri sõnul kogub fond praegu annetusi uue kõnniroboti soetamiseks. „Kõnnirobot on ju üks väga keerukas leiutis. Nii nagu Leiutajatekülas mõeldakse pidevalt välja uusi tõhusaid masinaid, soovime meie, et päriselus oleksid lastehaiglas kasutusel kõige kaasaegsemad ja efektiivsemad aparaadid, et pakkuda patsientidele parimaid ravivõimalusi. Oleme väga rõõmsad ja tänulikud, et Ekspress Grupp meile sellist koostöövõimalust pakkus ning palume häid inimesi võimalusel lastehaigla patsiente toetada. Iga väike heategu on abiks, sest nii saab kokku suur hulk headust.“

Koguperelavastuse „Lotte ja kadunud jõuluvana“ toovad vaatajateni Delfi ning ajakiri Pere ja Kodu.