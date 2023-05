PODCAST | Kui vana laps tohib suvel ametlikult tööd teha? Mida tuleb lapsele suveks tööd otsides silmas pidada?

Esimesed tööotsingud on Kreete sõnul hea teha pere ja sõprade ringis. Edasi on heaks võimaluseks õpilasmalev, kus lisaks esimesele töökogemusele pakutakse paljudes kohtades ka töötukassa koolitust, et noored oleksid töömaailma sukeldudes oma õiguste ja kohustustega kursis. Maleva eeliseks on see, et saad alustada sõpradega üheskoos töötades ning lisaks tööle toimuvad ühised vaba aja tegevused.