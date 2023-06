Lapsed mägistel matkaradadel ronimist ei takista! Eesti pere veedab oma suved autohaagisega ringi seigeldes

Meie peres on neli liiget – mina, Kaur ning Mirt (6) ja Rahe (4). Lisaks kuulub me perre Arvi. Ostsime oma esimese minihaagise kuus aastat tagasi Respost ja panime talle hellitavalt nimeks Arvi. Nüüd on meil juba Arvi 1.0 ning oleme neli suve minihaagisega põhiliselt Ida- ja Kesk-Euroopas sõitnud – esialgu Lätti, siis Sloveeniasse ja Horvaatiasse, lõpuks Rumeeniassegi. Eelmisel suvel otsustasime ette võtta Slovakkia mäed.