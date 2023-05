Imikute ja väikelaste rühmatrennid - kas tore vaheldus emale või tugev alus lapse füüsilisele arengule?

Rühmatrennides õpitavad oskused aitavad kaasa hea rühi kujunemisele Kukk toob välja mitmeid teadusuuringuid, mis on rõhutanud liigutusliku arengu varajaste perioodide mõju kogu lapse hilisemale arengule, mis peaks toetuma võimalikult tugevale alusele. Näiteks on tähtis, et beebi pööraks varajases arenguetapis pead mõlemale poole, oleks palju kõhuli, õpiks pöörama üle mõlema külje ja pivoteeriks ehk liiguks kõhuli ümber oma telje üle mõlema õla. Kõik need õpitavad oskused kokku annavad lapsele õige kehatunnetuse ning loovad eelduse, et laps hakkab roomama ja käputama õige liigutusmustriga ehk vahelduva liigutusega. See omakorda paneb aluse hea koordinatsiooni ja rühi kujunemisele.

Just nii jõuamegi järgmise olulise nüansini: treeningu valikul on oluline veenduda läbiviija kompetentsuses. Kukk soovitab valida treeningud, mida viivad läbi füsioterapeudid, kes on spetsiaalselt ülikoolis ja täiendkursustel õppinud väikelaste arengut. Füsioterapeut oskab tunnis vaadata ja hinnata lapse liigutusi, lihastoonust ja vastavalt sellele lapsevanemat harjutuste sooritamisel juhendada, et tagada lapse areng. Füsioterapeudi läbiviidava treeningu veel üks eelis on, et vajadusel suunatakse laps individuaalse füsioteraapia konsultatsioonile. Füsioterapeut hindab ja valib harjutused just selle lapse lihastoonust ja oskusi arvestades, et lapse areng oleks eakohane ja kõik vajalikud oskused saaks omandatud.