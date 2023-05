Eesti Rahvusraamatukogu kutsub vahvale perepäevale täis jutte lindudest ja lauamänge

„Linnumaailm on eriline oma mitmekesisuse, lennuvõime, ökoloogilise rolli ja kultuurilise tähenduse tõttu. Looduse uurimine ja avastamine on laste jaoks iseäranis arendav. See aitab neil mõista looduse olulisust ja seda, kuidas inimesed loodusest sõltuvad. See suurendab nende teadlikkust keskkonnast ja loodushoiust, kujundab väärtushinnanguid nagu austus looduse vastu, vastutustunne ning jätkusuutlikkus,“ selgitab Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu.