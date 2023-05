Kuuti kinni pandud tüdruk, narkootikumid, segi pekstud elamine. Viimsis vandaalitsevad teismelised, ent vastutust keegi ei võta

Sellel õhtul oli minu laps kutsunud endale külla kaks poissi ja kaks tüdrukut. Umbes 23 tungis minu majapidamisse 30 last. Kui ma uurisin, miks selline intsident üldse aset leidis, oli vastuseks see, et taheti anda õpetust ühele külla kutsutud poistest. Miks, seda teavad lapsed ise.