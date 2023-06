Kas tubli lapse sündroom kandub geenidega edasi?

Tegelikult kangastub mulle neil hetkedel kurb pilt seitsmeaastasest iseendast. Kuna minu vanematel oli oma eluga korralikult tegemist, ei tahtnud ma neile lapsena lisakoormaks olla. Tubli tüdrukuna tahtsin ise hakkama saada, et keegi minu pärast muretsema ei peaks. Õppisin lugema täiskasvanute tujusid ja kehakeelt, et aru saada, mismoodi vanemaile kõige rohkem meele järgi olla. Nägin, et mida rohkem pingutasin nii koolis kui kodus, seda rohkem kiitust ja tähelepanu sain. See andis selge signaali, justkui oleksin armastatud vaid siis, kui minu üle on põhjust uhkust tunda. Noh, et vanemad saaksid sõprade seltsis mu saavutustega praalida – ikkagi nende tütar ja nende kasvatuse vili, eks ole!