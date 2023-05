Kiirabi unetuse, stressi ja keskendumishäire puhul

Shroomwell Reishi tinktuuri kasuta koos C-vitamiiniga. Vitamiin C toimib tõestatult n-ö võimendina. Need, kellel on tõsised unehäired (öised ärkamised, pinnapealne uni, hommikune väsimus), on leidnud sellest eriti tugevat abi. Enda kogemus oli reaalselt mõõdetav. Kohe kui hakkasin meie tinktuuri tarbima (3–6 pipetitäit koos ca 1g c-vitamiiniga ca 1–2 h enne magamaminekut), minu keha stressinäitajad alanesid.

Shiitake ja tugev süda

Silver Laus nimetab oma värskeimaks avastuseks näiteks shiitaket: „Põhjuseid selleks on palju, aga peamine põhjus on tema võimekus toetada südame ja veresoonkonna tööd. Aja jooksul (vananedes, stressiga ja halva elustiiliga) meie veresoonkond nõrgeneb ning jäigastub. Veresoonte seinad täituvad tasapisi n-ö katuga, mis järjest sinna ladestub. See muudab need jäigaks ja ruumala, millest veri ennast läbi peab pressima, väheneb. Shiitake omadus ja võimekus on seda puhastada. Ehk siis veri voolab paremini, mis tähendab vähem takistust, ja süda saab seejärel optimaalsemalt toimida. Samuti aitab ta rauaosakesi paaritada hapnikuosakestega (raud on hapniku transpordisüsteem), et see vereringes paremini tsirkuleeriks ja keha optimaalselt toimiks.“ Silver toob välja sõbra Allani loo, kelle südamelöögid ei tõusnud tennist mängides üle 140, kui ta shiitake tinktuuri kasutas, sest keha sai paremini hapniku kätte.