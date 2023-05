KOGEMUSLUGU | Olles selle teekonna läbinud, soovitan ma mitte mõelda nägemise korrigeerimisele, vaid teha seda

Juhused ei ole juhuslikud

Kõik inimesed, kellega ma suhtlesin, ütlesid, et silmanägemise laserkorrektsioon on väga kiire ja valutu. Keegi minu sugulastest ei ole korrektsiooni läbinud, kuid sõpru, kes on julgenud nägemise korrektsiooni läbida, on mul palju. Nad kõik räägivad ühte ja sama: ainus operatsiooniga seotud probleem seisnes selles, et nad kogusid nii kaua julgust selle tegemiseks. See aga osutus nende elu parimaks otsuseks.

Kui ma sain aru, et on aeg lahendada silmanägemisega seotud küsimus, rääkis üks klient mulle doktor Solomatini kliinikust. Meie ajal on kliinikuid väga palju ning minu puhul on suurimaks mõjutajaks alati soovitused. Ma suhtlesin paljude inimestega, kes olid läbinud silmanägemise korrigeerimise operatsiooni ning kaheksa inimest kümnest ütles, et doktor Solomatini kliinik on parim.

Ilma igasuguste kahtlusteta läksin kliiniku kodulehele, tutvusin informatsiooniga ning võtsin ühendust nende Eesti esindajaga. Ta korraldas kõik ära ja juba mõne aja pärast olin ma Riias. Mind registreeriti hotelli ning anti kõik vajalikud juhised.

Uuele nägemisele vastu

Enne sõitu muretsesin natuke, kas korrektsioon on minu puhul võimalik. Kliinikus aga lahenes see küsimus kiiresti. Enne operatsiooni läbisin vajalikud uuringud. Need tundusid mulle põnevad: minu silmi kontrolliti erinevate aparaatidega, ühest puhus õhk ja teises põlesid lambikesed, siis paistsid ka pulgakesed, tähekesed ning värvilised klaasikesed.

Diagnostika tulemusena selgus, et minu sarvkest sobib igat tüüpi laserkorrektsiooniks. Arst rääkis igast meetodist ning ma tegin oma valiku.

Vaatamata sellele, et nägemise korrigeerimine on populaarne protseduur, arvan, et mõned inimesed kardavad seda, sest internetis ei ole piisavalt informatsiooni selle kohta, kuidas kõik välja näeb.