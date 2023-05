KRISTIINA BLOGI | Emana on iga päev emadepäev ja iga emadepäev on tegelikult ema tavaline argipäev

Teise näitena tuleb kohe silme ette järjekordne foto lapsepõlve albumist – mina koos isaga Kalevi ujula basseinis, naeratus kõrvuni. Kurbnaljakas, aga nüüdseks olen mõistnud, et nii naeratus kui foto olemasolu on suure tõenäosusega seotud faktiga, et tegemist oli äärmiselt erandliku sündmusega. Nii lihtsalt elati, mitte ilmtingimata kõigis peredes, aga ühiskonnas üldiselt oli tavapärane, et isad lihtsalt ei tegelenud lastega sedavõrd nagu peetakse normaalseks täna. Õnneks ei tähenda see, et täiskasvanuna mul isaga toredat suhet poleks, see on isegi parem kui aastakümneid tagasi.

Emadel pole kunagi valikut olnud, nemad on tegelenud lastega igal ajal, iga riigi- ja ühiskonnakorra ajal, aga reeglina keegi ei pildista seda – kui just ema ise ei palu, olgu siis mälestuseks või Instagrami jaoks. Või mõlemat. Mul endalgi on lastega koos tehtud vähe fotosid, mis poleks udused selfid sülle magama jäänud beebiga. Mõnikord tundub, et meestel (või ka teistel kõrvalseisjatel) ei tule justkui pähegi jäädvustada ema argipäeva just seetõttu, et see on nii argine. Aga samas on see argine ju nii eriline ning kiirelt kaduv. Emana on iga päev emadepäev ja iga emadepäev on tegelikult ema tavaline argipäev. Head emadepäeva!