Laps lööb või hammustab? Psühholoogi soovitused agressiivse käitumise vältimiseks

Demiri sõnul pole eelkooliealistel lastel veel välja arenenud oskust toime tulla tugevate tunnetega, mispärast elavad nad emotsioone täiskasvanutest jõulisemalt välja. Kuigi enamike laste puhul muutub füüsilise agressiooni kasutamine aja jooksul harvemaks, sest areneb nii keele- kui suhtlemisoskus, võivad osad lapsed püsida agressiivsed ka algklassides ja isegi teismeeas. „Kui kahe- ja kolmeaastastelt on füüsiline agressioon arenguliselt pigem tavaline käitumine, siis kuueaastaselt enam mitte,“ lisas Demir.

Agressiivsuse korral vanem sageli kas karjub või karistab last. Sellest pole psühholoogi sõnul kasu. Vanema agressiivsus annab lapse käitumisele vaid kinnitust ning löömine kordub taas. „Tavaliselt on vanemate esimene reaktsioon näidata ka hoiakut, et löömine ei ole okei. Loomulikult on see tähtis, kuid samas tuleb lapselt uurida, mis on löömise taga. Võimalik, et lapse elus toimub midagi, millele ta ei oska anda sõnu. Löömine on enamasti sümptom, et midagi on lapse jaoks valesti või läinud selgelt üle piiri,“ rääkis Demir.

Kliiniline psühholoog annab neli soovitust, mida teha siis, kui laps lööb või käitub agressiivselt.

Taga lapsele selge ja kindel rutiin

Lapsed võivad muutuda agressiivseks, kui piire ja reegleid ei ole või need on ebaselged. Vahel reageerivad nad vägivaldselt ka olukordades, kus reegleid on liiga palju või need ei ole eakohased, mispärast laps ei suuda neid täita.

Agressiivsusele kalduvad lapsed vajavad etteaimatavust, rutiini ja selgust. Kord lapse ümber aitab neil luua korda enda sees. Seepärast tuleb kinni pidada kindlast päevarutiinist ning pidada tähtsaks selgeid kokkuleppeid ja lapsele arusaadavaid selgitusi.

Kontrolli oma emotsioone

Vanem on lapsele parim eeskuju, mispärast on vanema reaktsioon õdede-vendade või teiste laste löömisele ülioluline. Kaotada ei tohi rahulikkust ning kindlasti ei peaks karjuma, vihastama või vastu lööma. Seda tehes on enam kui tõenäoline, et laps teeb viha korral sama.