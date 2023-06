Aga löö vastu!?

Jaana ja Kristjan Kink on nende peres kasvavale neljale lapsele maast madalast õpetanud, et igasugusele eba­õiglusele tuleb vastu astuda ning sõpru on vaja kaitsta. „Kui Oliveril (7) oli 1. klassis viie poisi vaheline massikaklus, kus kiusaja lõi ta parimat sõpra, astuski Oliver vahele. Kähmluse käigus juhtus nii, et kiusajal sai nina veriseks,“ meenutab Jaana. Sellest tekkis perel suur probleem. Klassijuhataja kirjutas emale, et poiss on agressiivne ja kool sellist käitumist ei luba. Selgituse peale, et Oliver läks oma parimale sõbrale appi, kaitsmaks teda tuntud kiusaja eest, õpetaja ei leebunud.