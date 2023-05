Kahe lapse ema, kes aitab kaasa elude päästmisele: päästekorraldajad peavad olema tolerantsed ja hoolivad. Õpetan sama oma lastele

Kõigest 28-aastasena on Mari-Liis Häirekeskuse Ida keskuse juht. Lisaks kasvavad ta peres kaks väikest silmatera. Sisekaitseakadeemiasse päästekorraldajaks õppima asudes ei osanud naine ettegi kujutada, mis teekond teda ootamas on ja millised on need olukorrad, millele tal tulevikus kiirelt reageerida on vaja.