Millist joogivett on kõige kasulikum juua?

Ehkki toitumisspetsialistid soovitavad kuulata keha signaale, ei kehti see nõuanne janu ja vee kohta. Kui me tunneme janu, on veepuudus juba alanud. „Inimese keha ei kaota vedelikku ainult liikudes, füüsiliselt treenides või kuumas keskkonnas. Me kaotame vedelikke ka näiteks lihtsalt hingates ja higistades. On tehtud palju uuringuid, mis on näidanud, et ühe protsendi vee kaotamine organismist on piisav, et kehas hakkaksid tekkima mitmesugused häired: mõned inimesed tunnevad väsimust, teised kaotavad keskendumisvõime, osal võib tekkida peavalu või veidrad tundmused. Seetõttu mõjutab organismi juba väike veepuudus, rääkimata suuremast veekaotusest,“ selgitab Pranckuvienė.

Kuidas aga valida kõige sobivam vesi? Kuidas erineb looduslik mineraalvesi kraaniveest? „Veeohutuse seisukohalt on kraanivett ohutu juua. Selle ohutus on tagatud kindlate hügieenistandarditega. Tähtis on aga teada, mida keha sellest veest saab,“ ütleb Pranckuvienė. Seda vett kaevandatakse kaevust, ladustatakse suurtes mahutites ja see jõuab inimeste kodudesse pikkade torustike kaudu. Vee kaitsmiseks mikrobioloogilise saastumise eest töödeldakse seda kemikaalidega. Peale selle sisaldab selline vesi nitraate, nitriteid ja raskmetalle. Kuigi neid ei ole rohkem, kui hügieeninormid lubavad, on need normid kehtestatud 60 kilogrammi kaaluva täiskasvanu järgi. „Kui kraanivee nitraadisisaldus on normi lähedal, ei tohi sellist vett lastele anda. Tähtis on see ka rasedate või rinnaga toitvate naiste ja eakate inimeste puhul,“ hoiatab Pranckuvienė.