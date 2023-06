Kaks ühes: transport ja lust

Jalgrattasõidul on mitmeid eeliseid. Ühelt poolt on see tore nii mulle kui ka Hõbele. Mida vanemaks ta saab, seda huvitavam on tal ligi 20kilomeetrise tunnikiiruse juures elu vaadelda ja seda mulle sõidu ajal kommenteerida. Teisalt on see mugav ja kiire viis jõuda punktist A punkti B. Eriti praegu Tallinna kesklinnas, kus suur osa autoteid on üles kaevatud.