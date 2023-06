Laulame, musitseerime ja tembutame

„Meil on tihtipeale nii, et lollitamine läheb käest ära. Keegi võtab lauluotsa üles ja siis tekib sinna teine, kolmas ja neljas hääl – lõpuks läheb improvissiks. Need on lõbusad ja lollid hetked, sellised, mida võõrale inimesele väga näidata ei tahaks,“ muigab kolme tütre isa helilooja Priit Pajusaar.