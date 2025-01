Kardad, et su laps tarvitab salaja e-sigarette? 5 märki, mille osas silmad lahti hoida

Tervise Arengu Instituudi poolt selle aasta veebruaris avaldatud uuring paljastas, et e-sigarette on proovinud lausa kolmandik noortest, mis on väga muretavaldav statistika. Ligi pooled tarvitajatest usuvad, et tegu on suitsetamise ohutuma alternatiiviga ja kahjuks pole e-sigarettide kättesaadavusel probleeme. Uuringu põhjal on 89% noorte jaoks nende ostmine kerge ja ligi kolmandik 14-15 aastastest hangib neid kioskist, tanklast või tavalisest poest. Seda hoolimata tõigast, et seaduse järgi on müük alaealistele keelatud.