Mis saab, kui vanemad keelduvad hüvitamast laste lõhutud võõrast vara? Politsei nõuanded keerukate situatsioonide ennetamiseks

Kuidas tuleks käituda vanematel, kes jätavad lapse heauskselt üksinda koju, ent avastavad tagasi tulles, et nende kodus on teiste laste poolt asju lõhutud? Kellega tuleks siinkohal suhelda? Kas pöörduda laste enda poole, võtta ühendust nende vanematega või teha otsejoones avaldus politseisse? Tõsiasi on see, et ükstapuha kui palju me ka enda lapsi ei usaldaks, puudub meil kontroll teiste laste üle. Sissetungi eest ei ole lõpuni kahjuks keegi kaitstud ja paljud lapsed võivad kambavaimu ajendil teha palju asju, mida nad tavaolukorras õigeks ei peaks. Eriti hulluks lähevad asjad siis, kui sinna on segatud ka alkohol või muud meelemürgid.