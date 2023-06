SUUR ÜLEVAADE | Kuidas valida lapsele sobivat nutikella?

Nutikella valikul mõtle läbi, mis eesmärki see täitma peab. Kas piisab jälgimisfunktsioonist või on kindlasti vaja, et saaks helistada? Kas sel peaks olema kaamera? Kas kell peaks olema vee­kindel, et sellega oleks võimalik ka ujuda? Kas ehk piisab kellast, mis kuvab üksnes telefoni teavitusi, nagu SMSid? Tegime ülevaate populaarsematest nutikelladest koolilastega peredes.