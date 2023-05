KRISTIINA BLOGI | Arvasin, et suudan hästi mitut asja korraga teha. Siis sain ma teise lapse...

Meie pere on õnnistatud sellega, et lapsed on tulnud praktiliselt kohe, kui nende tuleku võimalusele roheline tuli anti. Mõtlesime kunagi, et teise lapse plaani ei hakka ette võtma enne, kui esimene on lõpuks ometi öö läbi magama õppinud. Mingil hetkel aga tundus esiteks, et seda võibki ootama jääda (ja seega lõpuks üle teatud kriitilise emaks-saamise-vanuse minna) ja teiseks, et oleme vist magamatusega nii harjunud, et polekski ju hullu.