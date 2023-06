Avasta perega Eestimaad! Nädalalõpp Võrumaal – täis torne, loomi ja põrkeautosid

Veetsin hiljuti tütarde Daniela (8) ja Adrianaga (7) pikema nädala­vahetuse Võrumaal, kus on ka minu enda juured. Väike eemalolek Tallinna kärast mõjub alati rahustavalt, eriti kui minna loodusesse. Meiega liitus mu Võru sõbranna, kel on samuti kaks last.