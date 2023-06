Meiega liitus mu Võru sõbranna, kel on samuti kaks last. Ta pakkus, et läheksime alustuseks Baltimaade kõrgeima tipu ehk Suure Munamäe vaatetorni. Minu tüdrukud on seal korduvalt käinud, kuid olid rõõmuga nõus uuesti minema. Nad on matkaja tüüpi ning naudivad ronimis- ja avastusretki.